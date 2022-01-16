شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبد الله طفلة "الحفيد" تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة دينا عبد الله، اليوم الأحد بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 16 يناير واسمها "دينا أنور أحمد عبد الله" وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منذ سن الطفولة، منها أفلام "أصعب جواز"، و"كباريه الحياة" و"عنتر فارس الصحراء" و"شياطين إلى الأبد".

دخلت دينا المجال الفني منذ طفولتها ومن أهم وأشهر أدوارها التي شاركت فيها في صغرها هو فيلم الحفيد وأدت فيه دور سوسن، من إخراج عاطف سالم، وتأليف عبد الحميد جودة السحار، وسيناريو أحمد عبدالوهاب وعاطف سالم، وبطولة كل من عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار ومحمود عبدالعزيز ونور الشريف وميرفت أمين.

دينا عبد الله حاصلة على درجة الليسانس في اللغة الفرنسية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وشاركت في عدد من المسلسلات منها "مطلوب عروسة"، و"ليالي الحلمية"، و"في قلب الليل"، و"أبرياء في المصيدة". ولكنها لم تداوم علي التواجد في الأعمال الفنية، وعملت لفترة في تقديم البرامج التلفزيونية وشقيقتها هي الفنانة والإعلامية إيناس عبد الله، وكان آخر أعمالها مسلسل "ليالي الحلمية 6" .



