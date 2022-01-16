شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد كريمة مختار.. ماما نونا نموذج مثالى للأم المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الأحد ذكرى ميلاد الفنانة القديرة والراحلة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا عام 2017، تاركة إرثًا فنيًا مليئاً بالأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، حيث ولدت يوم 16 يناير 1934، بمحافظة أسيط، واسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري.

تزوجت من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964، وانطلقت بعد ذلك وشاركت في العديد الأفلام السينمائية كان من بينها أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الحفيد"، و"رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"الليلة الموعودة"، و"سعد اليتيم"، و"الفرح"، و"ساعة ونص" و"وبالوالدين إحسانا" و"أميرة حبي أنا".