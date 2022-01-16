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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد كريمة مختار.. ماما نونا نموذج مثالى للأم المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الأحد ذكرى ميلاد الفنانة القديرة والراحلة كريمة مختار، التي رحلت عن عالمنا عام 2017، تاركة إرثًا فنيًا مليئاً بالأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، حيث ولدت يوم 16 يناير 1934، بمحافظة أسيط، واسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وهي شقيقة الإذاعية عواطف البدري.
تزوجت من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964، وانطلقت بعد ذلك وشاركت في العديد الأفلام السينمائية كان من بينها أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الحفيد"، و"رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"الليلة الموعودة"، و"سعد اليتيم"، و"الفرح"، و"ساعة ونص" و"وبالوالدين إحسانا" و"أميرة حبي أنا".
ورغم تاريخ كريمة مختار الكبير، إلا أن شخصية "ماما نونا" التي ظهرت بها في مسلسل "يتربى في عزو" تعد من أبرز الأدوار التي قدمتها على الأطلاق، حيث ان الشخصية تكر الجميع بالأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب أبناؤها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلب، ولاقت الشخصية تفاعلاً مع الجمهور وقت عرض المسلسل.
كريمة مختار نالت شهرة كبيرة أيضا بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية " زينب هانم جادالله " في مسرحية العيال كبرت وقد حالفها الحظ لتكون هي البطلة التي تصور العمل، فقد قدمته قبلها الفنانة نبيلة السيد لمدة 3 سنوات، ولكن حظ كريمة مختار أن يكون تصوير المسرحية من نصيبها لتنال بهذا الدور شهرة كبيرة وتكون أما لسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي ، وتقف أمام هؤلاء الممثلين الكبار ندا لهم وتضحك الجمهور بالمواقف التي تتعرض لها داخل أحداث المسرحية .
ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها كريمة مختار شخصية ماما نونا في مسلسل "يتربى في عزو"، وقدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم " الحفيد "، وغيرها وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة والمتنوعة لتلك الفنانة التي كانت نموذجا مثاليا للأم المصرية .
كريمة مختار
كريمة مختار