شكرا لقرائتكم خبر عن هبة يوسف تحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي.. أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي المطربة هبة يوسف حفلاً غنائيًا فى ساقية الصاوى يوم 1 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها منها كل ده ليه، هو إنت مصدق، فرحان ياقلبي، تعبت عيوني، أمانة تسبنى، وستقدم هبة أغانى باللهجة العراقية والخليجية .

يذكر أن آخر أعمال هبة يوسف أغنية "ده جماله" كلمات عبد الله إمبابي، ألحان محمد بدر، توزيع محمود دسوقي، هندسة صوتية محمد جودة.

من ناحية أخرى تدخل هبة يوسف لأول مرة عالم التمثيل بفيلم راضي بالإضافة لغنائها أغنية الفيلم.

وقالت هبة يوسف سبب قبولى المشاركة فى الفيلم هى ظاهرة التنمر التى تؤدى فى بعض الأحيان إلى الانتحار .

فيلم راضي تدور أحداثه في إطار إجتماعي ويحمل العديد من التشويق والإثارة حول شاب يتم التنمر عليه من خلال بعض الأشخاص وعندما يتقدم للعمل بإحدى الشركات يتم التنمر عليه من موظف التنمية البشرية، ولكن السكرتيرة التي تقوم بدورها الفنانة عزيزة هي التي تساعد راضي في الحصول على الوظيفة.

راضى بطولة الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة الاستعراضية عزيزة، الفنانة التونسية صابرينا شريف، الفنان تامر الخطيب وأخرين قصة احمد حمدى، سيناريو وحوار إسماعيل فارس ومن إخراج محمود المصرى.