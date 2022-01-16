تامر شلتوت في عيد ميلاده: حب الناس أعظم رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الفنان والمذيع تامر شلتوت أمس السبت 15 يناير بعيد ميلاده، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورته مع كعكة عيد الميلاد.

وعلق تامر على الصورة "النهاردة هبتدي سنة جديدة من حياتي.. أنا بشكر كل واحد افتكرني وعيد عليا، واهتم يكون معايا في اليوم ده.. فعلا أعظم رزق هو حب الناس.. يا رب ديمها نعمة ومن قلبي بشكر كل واحد افتكرني ويا رب يسعدكم زي ما اسعدتموني".

تامر شلتوت شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، والفنان أحمد بدير والفنانة نسرين طافش، والعمل من تأليف وليد أبو المجد، أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.