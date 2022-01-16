درة وسط الثلوج في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت درة في الصور وسط الثلوج، وعلقت: "إلى كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد بالأمس، شكرًا لقد حظيت بيوم رائع، وكان الاستماع إليكم جميعا أحد أفضل الأجزاء فيه، حب كبير".

ومن ناحية أخرى يُعرض لدرة حاليا فيلم "الكاهن"، بالسينمات، وهو من بطولة إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم. الفيلم من تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.