أكرم حسني عن فيديو يجمعه بأيتن عامر: التباعد لا يفسد للهلس قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أكرم حسني، في فيديو جديد مع الفنانة آيتن عامر، خلال تحضيرات مسلسل "مكتوب عليا".

ونشر أكرم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "التباعد الإجتماعي لا يفسد للهلس قضية.. مكتوب عليا".

مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ‏ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاح كبير في مسلسلات "الوصية" ‏و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع ‏المنتج كريم ‏أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".‏

ويشارك في مسلسل"مكتوب عليا" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من ‏النجوم، أبرزهم هنادي مهنى، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ‏ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة ‏لبيب.‏