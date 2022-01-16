أكرم حسني عن فيديو يجمعه بأيتن عامر: التباعد لا يفسد للهلس قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهر الفنان أكرم حسني، في فيديو جديد مع الفنانة آيتن عامر، خلال تحضيرات مسلسل "مكتوب عليا".
ونشر أكرم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "التباعد الإجتماعي لا يفسد للهلس قضية.. مكتوب عليا".
مسلسل "مكتوب عليا" قصة وسيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي في ثالث تعاون له مع المنتج كريم أبو ذكري، بعد أن حققا معا نجاح كبير في مسلسلات "الوصية" و"حلوة الدنيا سكر"، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع المنتج كريم أبو ذكري مع النجم أكرم حسني، بعد مسلسلهما "الوصية".
ويشارك في مسلسل"مكتوب عليا" بجانب أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر، نخبة من النجوم، أبرزهم هنادي مهنى، أسامة عبدالله، ولأول مره هلا رشدي ممثلة بعيدا عن الغناء، كما يشارك أيضا في البطولة الفنانتين القديرتين حنان سليمان، وعزة لبيب.