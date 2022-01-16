شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم تامر عاشور "تيجى نتراهن" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح المطرب تامر عاشور أحدث ألبوماته الذى يحمل اسم "تيجى نتراهن" وهى الأغنية الذى طرحها مؤخرا وحققت نجاحًا كبيرًا من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع عمرو الخضرى.

ألبوم تامر عاشور الجديد من المقرر طرحه يوم 20 يناير الحالى، ويشمل عدد من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وطرح المطرب تامر عاشور، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "تيجى نتراهن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

وأحيا مؤخرًا تامر عاشور، حفلاً غنائيًّا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

وسبق وكشف تامر عاشور عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد بعدما كان مقررًا طرحه فى الأشهر الماضية، موضحًا أن انتشار فيرس كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيرى بعد طرح الألبوم مباشرة.