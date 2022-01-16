طرح البوستر الرسمي لفيلم "مهمة مش مهمة".. وعرضه بالسينمات قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "مهمة مش مهمة"، البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه قريبًا بالسينمات.

ونشر أيمن يوسف منتج الفيلم، البوستر الرسمي للعمل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "قريبًا".

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويتناول الفيلم قصة شاب سعودي يدعى "عيضة"، ولد في أبها، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا لكنه ذكي، والدته مصرية ووالده سعودي، وليس لديه إخوة، له حلم يسعى لتحقيقه.

فيلم "مهمة مش مهمة" بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، كارولين عزمي، أحمد فتحي، هيا فياض، ومن إخراج أيمن العلي.