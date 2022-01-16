مي عمر أنيقة في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عمر صورتين ظهرت خلالها بملابس صيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، إلى جوار مجموعة من الزهور، خلال تواجدها في مدينة دبي.

وكان أخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.