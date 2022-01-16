خبر مؤسف جدًا عن الفنانة ياسمين رئيس!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومحبيها صورة طريفة لها من العزل المنزلي، لتعلن بهذه الصورة إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث أعلنت الفنانة عن إصابتها بشكل صريح مستخدمة هذه الصورة الطريفة.

ظهرت ياسمين رئيس، في الصورة التي نشرتها عبر “ستورى” حسابها على موقع “إنستجرام“، وهى تضع “ماسك” على وجهها، وعلقت على الصورة: “سلى نفسك في العزل”.

ياسمين رئيس عبر انستجرام

وبهذا تكون الفنانة ياسمين رئيس قد إنضمت إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا هذا العام ومن أبرزهم: الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، والإعلاميان عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي.

أحدث أعمال ياسمين رئيس في السينما والدراما والمسرح

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين رئيس كان “مسلسل 60 دقيقة“، الذي عرض عبر منصة شاهد منذ شهرين، وشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي

يُشار أن الفنانة ياسمين رئيس، تشارك في تجربة مسرحية جديدة، وهي أحفاد ريا وسكينة، مع الفنانة دينا الشربيني، وذلك بشخصية بوسي شوكت لاظلو، التي تنتقل من معيشة مليئة بالرفاهية والتسوق، إلى حارة المهابيل وتصطدم بحياة لم تعشها من قبل.

المسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

كما تظهر الفنانة ياسمين رئيس ضيفة شرف خلال أحداث “فيلم قمر 14“، المقرر طرحه فى السينمات خلال شهر يناير الجاري بالسينمات، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم “فيلم قمر 14” عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم “قمر 14” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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