شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب يحيي حفلاً موسيقيًا بدار الأوبرا المصرية.. 20 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المايسترو سليم سحاب لإحياء حفل موسيقي غنائي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك يوم الأحد الموافق 20 يناير الحالي، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وكان سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر"، قد أجرى في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وفي لقاء سابق له أكد المايسترو سليم سحاب أن المطرب اللبناني الراحل وديع الصافى أسطورة وصوت أسطورة، كان لديه طبقات عليا كلما ارتفع صوته يزداد جمالا وهذا أمر ليس طبيعى، فكان صوته مميز للغاية، وأضاف المايسترو سليم سحاب، وأضاف أنا أبكى وارتعش عندما أسمع غناء وصوت وديع الصافى، متابعا: لو قعدنا نتكلم عن وديع الصافى 10 سنوات لن يكفى.

وأوضح المايسترو سليم سحاب، أن الفنان وديع الصافى كان له أثر كبير وجميل للغاية فى تطوير الموسيقى اللبنانية منذ بداية الخمسينيات، حيث جاء من الغناء القروى وبدله للمدينة وأصبح الغناء المدنى الذى اعتمدوا عليه كبراء مدارس الغناء في لبنان.