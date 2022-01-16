شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى من غرفة العزل: الحمد لله أنا باخد بالأسباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة القديرة مديحة حمدى فى فيديو من داخل غرفتها فى منزلها بصحبة الطبيب المتابع لحالتها، وطمأنت متابعيها على حالتها الصحية، عقب إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقالت مديحة، في الفيديو: "الحمد لله أنا بخير، أهم حاجة الحالة النفسية والتفاؤل عشان جهاز المناعة يكون أقوى، من فضلكم بلاش العلاج المنزلى، وعلينا أن نلجأ للطبيب، وأنا بفضل الله راضية ومتفائلة".

وتحدث طبيب الفنانة مديحة حمدي عن حالتها، بالفيديو أيضا، قائلا: "الحمد لله بدأت تتحسن وتتماثل للشفاء، والدنيا بدأت تبقى أحسن، وهى في تحسن مستمر، وحالتها الصحية كويسة أوي، والجهاز التنفسي كويس ومفيش أي مشاكل فيه".

وكانت الفنانة مديحة حمدى قد كرمت مؤخرا خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.

وكرمت الفنانة مديحة حمدى خلال الحفل كلا من: الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة وداد بشير، والفنانة آمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والإعلامية سحر عباس، وكذلك كرمت اسم الدكتورة عبلة الكحلاوى وتسلم درع التكريم ابنتها مروة ياسين، وأيضا اسم الفنانة شويكار وتسلم درع التكريم شقيقتها شريفة، واسم الفنانة سامية أمين وتسلم درع التكريم زوجها المخرج مصطفى الدمرداش، كما كرمت عددا من السفراء ونائبات البرلمان، بالإضافة إلى تكريم بعض أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.