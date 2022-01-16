شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز بمجموعة صور ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد العوضي، على تهنئة النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها الذى يحل اليوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور تجمعهما مضيفاً رسالة رومانسية، قائلاً: "كل سنة وانتى طيبة، بحبك"، مضيفًا إيموجي الكرة الارضية فى وصف لها بالنسبة له.



احمد العوضي وياسمين عبد العزيز 3



احمد العوضي وياسمين عبد العزيز 1

وأحدثت النجمة ياسمين عبد العزيز، ضجة كبيرة بعد نشر صورة قطتها التي أرعبت قطاع كبير من متابعيها وتساءلوا عن نوعيتها بعدما عُرف أنها واحدة من اغلى القطط حول العالم، والتى تنتمى لسلالة "القط الكندى" أو سفينكس الذى تشير تقارير صحفية إلى أنه من أغلى سلالات القطط فى العالم، ويتراوح بين 3000 إلى 9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى إلى 150 ألفا، فيما تعتبر قطط Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.



احمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وبحسب العديد من التقارير فإن سعر القط من سلالة سفينكس يتراوح ما بين 3000 و9800 دولار أى ما يعادل حوالى من 50 ألف جنيه مصرى إلى 150 ألفا، فيما تعتبر قطط Sphynxes من أكثر القطط المنزلية التي يمكن التعرف عليها بسهولة.

ويجعل مظهرها الخالي من الشعر من السهل انتقائهم، جنبًا إلى جنب مع عيونهم المتوهجة التي تشغل معظم الوجه، كما أن الصلع الناتج عن السلالة هو نتيجة طفرة جينية طبيعية، ولا تمنعهم من التمتع بصحة جيدة، ومن المفارقات أن Sphynxes ليست من مصر، وبدلا من ذلك نشأت السلالة في تورنتو، كندا.