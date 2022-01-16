كريم محمود عبدالعزيز يعلن تعافيه من فيروس كورونا: "الغزالة نيجاتيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز، تعافيه من فيروس كورونا، مساء يوم السبت 15 يناير، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب كريم "الحمد لله الغزالة نيجاتيف".

كان كريم أعلن في 11 يناير الماضي، إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا، وكتب وقتها عبر فيسبوك "الغزالة Positive، معبرا عن نفسه بكلمة الغزالة"، إشارة منه إلى أغنيته الجديدة "الغزالة رايقة" التي تحقق نجاحا كبيرا حاليا، ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو".

أغنية "الغزالة رايقة" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء النجم كريم محمود عبدالعزيز، والطفل محمد أسامة.