هنا الزاهد بـ"هوت شورت" وسمية الخشاب جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"هوت شورت"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس "أوش شولدر".

مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جاكيت" من الفرو.

حكيم

نشر المطرب حكيم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له داخل منزله.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال داخل منزلها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية جذابة.