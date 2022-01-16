"ياريت منديش كيروش الأمان".. الحلفاوي يعلق على فوز منتخب مصر على غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز المنتخب الوطني على منتخب غينيا بيساو، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر": "رجالتنا ما قصروش.. كنت أفضل نزول رمضان مكان مرموش.. وشريف مكان مصطفى، لكن الحمد لله على الثلاث نقاط".

وأضاف: "يا ريت بعد هذا الفوز ما نديش لـ كيروش الأمان.. عشان ما يخترعش الماتش القادم".

انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف نظيف دون رد، أحرزه النجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف. خط الوسط المدافع: عمرو السولية، محمد النني. خط الوسط المهاجم: عبد الله السعيد، محمد صلاح، عمر مرموش. المهاجم: مصطفى محمد.