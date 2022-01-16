إيرادات الجمعة.. "من أجل زيكو" الثاني و"الكاهن" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 7 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "برا المنهج"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام السبعة مجتمعة أمس الجمعة 14 يناير إيرادا بلغ 2 مليون و968 ألفًا و357 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الجريمة

احتل فيلم "الجريمة" صدارة قائمة الإيرادات في شباك التذاكر، وحقق مليونا و364 ألفًا و703 جنيهات.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثاني فيلم "من أجل زيكو"، محققًا مليونا و255 ألفا و185 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

قمر 14

في المركز الثالث يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 217 ألفًا و436 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز الرابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 75 ألفًا و788 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "مربع برمودة" محققًا 28 ألفًا و97 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وذهب المركز السادس لفيلم "برا المنهج" 23 ألفًا و37 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز السابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ4 آلاف و111 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.