بشعر أزرق وفوشيا.. أصالة تصدم الجمهور بلوك جديد في فيديو كليب أغنيتها “سلطان المحبة”.. شكلها مختلف تمامًا – شاهد!

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 12:50 صباحاً - صدمت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور بمظهر جديد أطلّت به في أغنيتها الجديدة “سلطان المحبة” التي طرحتها، الجمعة على قناة روتانا على موقع الفيديوهات “يوتيوب“.

وظهرت أصالة في الكليب بألوان شعر غريبة من الأزرق والزهري أيضًا، فيما شبّها الجمهور بالفنانة العالمية دوا ليبا .

يُشار أن أصالة لم تكن الفنانة العربية الأولى التى إعتمدت صبغات الشعر الغريبة في الفيديو كليب الخاص بأغنياتها، حيث سبقتها الفنانة اليمنية “بلقيس فتحي” وأعتمدت اللون الأزرق على شعرها في كليب أغنيتها التي تحمل عنوان “جبار” والتي أطلقتها في العام 2021 بعد طلاقها مباشرة.

أصالة نصري في فيديو كليب أإنيتها الجديدة “سلطان المحبة”

أصالة تتجاوز 1.5 مليون مشاهدة بأغنية أنا دخيل الله

وكانت الفنانة أصالة نصري قد حصدت مليونا و575 ألف مشاهدة خلال ساعات من خالل أغانيها «أنا دخيل الله» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الجمعة 7 يناير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى.

أغنية «أنا دخيل الله» لـ أصالة نصري، من كلمات: سعود البابطين، الحان: الموسيقار د.طلال، توزيع: ميثم علاء الدين، ايقاع: سمير القطان، كمانات: مجد الجريدة، جيتار: روكيت، ناي: وسام خصاف، قانون: حسن فالح، عود: صادق جعفر، كلارنيت: غسان، مكس وماسترينج: جاسم محمد.

والأغنية من ألبومها الخليجى الجديد وهو مينى ألبوم بعنوان “لا تشكُ للناس”، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية “لا تَشْكُ للناس” كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، “أنا دخيل الله” كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، “سلطان المحبة” كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، “يا شايفين أنفوسكم” كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.

أصالة وأولادها الأربعة ضيوف منى الشاذلي فى “معكم” على Cbc

وتحل النجمة السورية أصالة نصري والنجم المصري أحمد سعد، ضيوفًا في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة Cbc، يوم الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء، وفى مفاجأة لأول مرة تصطحب أصالة معها في الحلقة أولادها الأربعة شام وخالد الذهبى، وآدم وعلى العريان.

وشاركت أصالة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو من برومو حلقتها مع منى الشاذلي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“.

وعلّقت قائلة: “صولا.. طول السنة حب مليون حكاية في معكم منى الشاذلي الخميس والجمعة.. والمفاجأة حضور أولاد أصالة.. انتظرونا”.

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