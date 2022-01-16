شكرا لقرائتكم خبر عن صبري عبد المنعم: محمود مرسي أستاذي بالمعهد وليلى فوزي افتكرت إني بحبها بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صبرى عبد المنعم، إن شخصية البرنس شاهر في مسلسل هوانم جاردن سيتى كانت مفاجأة ومكنتش متخيل إنى أعمل شخصية مثل تلك الشخصية وقلت للمخرج أحمد صقر مقدرش أعملها فقال لى جرب بس.

وأضاف عبد المنعم، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، عملت الدور كويس لدرجة إن الفنانة الكبيرة ليلى فوزي قالت للمخرج أحمد صقر الحق ده بيحبنى بجد، وكانت بترتبك وأنا بقوم بتأدية المشاهد أمامها ومن درجة تقمصى للشخصية.

وتابع صبرى عبد المنعم، إنه كان له تجربة ثانية مع المخرج أحمد صقر في مسلسل حديث الصباح والمساء، وكان دور مميز.

وأضاف أن الأستاذ محمود مرسي كان أستاذى في معهد الفنون المسرحية، وعملت دور أستاذ أبو العلا البشرى في مسلسل أبو العلا والحقيقة الشخصية دى استفزتنى جدا إزاى أمثل دور أستاذ أستاذى أصلا، وهو قيمة كبيرة جدا، وكنت لا أستطيع أن أنظر في عينيه من الحياء، وهو شخصية بسيطة جدًّا لدرجة لا تتخيلها وكان بيكلمنى وبيحب يسمع صوت أمى ويسلم عليها، وأنا اتعلمت منه كتير جدًّا.