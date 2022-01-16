شكرا لقرائتكم خبر عن صبري عبد المنعم : أنا بخير وأصيبت بالسرطان من 22 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صبرى عبد المنعم، إنني بصحة جيدة ولم أفقد البصر كما أشيع، لكني أجريت عملية مياه بيضاء، وأنا منذ الصغر، ولي تاريخ حافل مع أمراض العيون منذ الصغر؛ بسبب انني عملت سنة 67 ببنزينة، وأبخرة البنزين سبّبت له قرحة بالعين وعملت عملية كى.

وأضاف عبد المنعم، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أصيبت سنة 2000 بسرطان في ذراعي، وأجريت عملية استئصال للورم من ذراعى، وأخذت علاج كيماوى وإشعاع، ثم بعدها بسنتين أصيبت بسرطان في الرئة، وتم استئصال جزء من الرئة، والحمد لله تم العلاج، وكنت صابر وبقول لنفسى اعتبر نفسك بتمثل دور مريض وصبرت لحد ما الحمد لله شفيت من المرض اللعين.

وتابع صبرى عبد المنعم: في عام 2020 فجأة وجدت نفسي مش قادر أقف على رجلى واتصلت بالدكتور، وقالى أنت عندك شوية مياه على الرئة، وأخذت علاج، والحمد لله راضي وصابر، وكنت بنزل من بيتى وأشتغل من غير ما حد يحس بيا، لدرجة أننى عملت مشهد أكشن مع أحمد السقا في مسلسل الحصان الأسود، وكنا بنجرى ونهرب من السجن.