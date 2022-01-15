شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو – بوصلة رقص وفستان جريء.. رانيا يوسف “ترند” والان مع التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365 : أثارت الفنانة رانيا يوسف حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الراقصة جوهرة فيديوات، عبر خاصية “استوري” على “إنستغرام”، وهما يرقصان على أنغام إحدى أغنيات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

ويشار إلى أنّ الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين؛ الأول هو “ملوك الجدعنة” مع مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، وليد فواز، ومحمد التاجي، من تأليف ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

والثاني هو “وكل ما نفترق” بجانب ريهام حجاج، أحمد فهمي، محمد الشرنوبي، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، سلوى خطاب، هاجر أحمد، ورحاب الجمل، من إخراج كريم العدل.