باريس هيلتون تستمع بشهر العسل مع زوجها في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت النجمة العالمية باريس هيلتون إلى دبي برفقة زوجها كارتر ريوم لاستكمال شهر العسل الخاص بهما والذي يستغرق سبعة أسابيع، وذلك بعد أن كانت قد تنقلت بين العديد من البلدان قبل ذلك مثل المالديف وبورا بورا ولندن.

ونشرت النجمة العديد من الصور لهما وهما في الصحراء ويركبان على الجمل، إضافة إلى صور لهما في فندق الهيلتون، وأرفقت النجمة الصور بتعليق ذكرت خلاله أن دبي هي محطتها الأخيرة في شهر العسل.

وكانت النجمة الأمريكية باريس هيلتون، قد تزوجت من رجل الأعمال كارتر ريوم في 11 نوفمبر 2021 في حفل أُقيم في منزل جدها الراحل بيل إير الذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار، وبحضور العديد من النجوم.

ونشرت باريس البالغة من العمر 40 عاماً صورتها الأولى من حفل الزفاف وهي ترتدي الفستان الأبيض، على حسابها في إنستغرام، حيث أرفقتها بتعليق كتبت فيه “الأبدية تبدأ اليوم – My forever begins today”.

وارتدت العروس مجوهرات من الألماس عبارة عن خاتم الزفاف الذي أُطلق عليه اسم “خاتم خطوبة باريس” في فترة خطوبتهما، مع الأقراط المتدلية وإسوارة ناعمة.

يعود الخاتم إلى علامة المجوهرات الفاخرة Jean Dousset، حفيد ابن الصائغ الفرنسي الشهير لويس كارتييه. وبحسب موقع المجوهرات الراقية لـJean Dousset فقد تعاون زوج باريس مع المصمم لتصميم الخاتم، فهو ليس بخاتم عادي، بل مستوحى من قصة الحب التي جمعتها بخطيبها آنذاك، ومن اسمها الباريسي المرتبط بمدينة الحب والنور، والأهم من ذلك، من السقف الزجاجي للمعلم التاريخي “القصر الكبير Grand Palais” في باريس، حيث السقف الزجاجي للقصر مقبب ومدمج مع الفولاذ والحجر ليجتذب أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس.

صُمم الخاتم من حجر مركزي كبير بقطع الزمرد المتدرج والمستطيل، مع ماس جانبي بشكل شبه منحرف، عدا عن الألماس بقطع باغيت، ويمتاز بتذكار خاص بباريس هيلتون، حيث يخفي بداخله حجر ياقوت وردي على شكل حرف P في تفصيل فريد يتحدث عن شخصيتها.