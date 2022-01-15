جنات بين جورج وسوف وكاظم الساهر.. ماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترفت النجمة المغربية جنات أن النجم السوري جورج وسوف كان فتى أحلامها في مرحلة الطفولة وتمنت الزواج منه، وفي فترة المراهقة كانت تتمنى الارتباط بالنجم العراقي كاظم الساهر وعاشت معه قصة حب في خيالها، لافتة إلى أنها قابلت الأخير وغنت معه، وتغيرت مشاعرها تجاهه فاحتفظت فقط بحبها لفنه ومسيرته الفنية.

وقالت جنات خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج “سبوت لايت”، إنها كانت تتمنى أن تعيش في زمن الفن الجميل أو ما يطلق عليه زمن الأبيض والأسود.

وتابعت أنها لو كانت تعيش في فترة الزمن الجميل ستكون صديقة مقربة إلى السيدة أم كلثوم لأنها ترغب في التعرف على طريقتها في الحياة، وكيف كانت تصنع أعمالها الغنائية الخالدة، كذلك تمنت أن تكون صديقة مقربة من الثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف.

وأكدت جنات أن حياتها اختلفت بعدما أنجبت الفتيات، وأصبحت مضطرة للخروج أكثر لأن الأطفال لا يطيقون الجلوس في المنزل لفترات طويلة.

وأضافت أنها تصطحب طفلتها الكبيرة جيني إلى الحضانة، مشيرة إلى أن أطفالها يحبون سماع الأغاني على يوتيوب، الأمر الذي جعلها تحفظ تلك الأغنيات معهم.