شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد وسارة الشامي في صورة من دولاب الطفولة.. والأولى: طفولة مع أعز الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها من دولاب الذكريات والطفولة، والتي ظهرت فيها بجوار الفنانة سارة الشامي، وشقيقتها، وعدد من أصدقائها في سن الطفولة، حيث نشرت الصورة عبر خاصية الاستوري الخاصة بها، واكتفت بكتابة "الطفولة مع أعز الأصدقاء".



هنا الزاهد وسارة الشامي من الطفولة

وأعلنت الزاهد، أول أمس، شفاءها من فيروس كورونا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت هنا قائلة: "الحمد لله سلبي كورونا مبسوطة جدا بردود أفعالكوا على مسلسل "أنا وهى" والمشاهدات العالية على المسلسل شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية "هند" شكرا لكل الناس اللي كلمتنى بجد شكرا لأني تعبت جدا في الشخصية دى".

وتابعت: "عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل و المخرج سامح عبد العزيز لإن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كدة، وأستاذى أشرف عبد الباقى وصديقى أحمد حاتم بجد اتبسط، واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل".

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.