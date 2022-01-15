شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يطرح أغنية جديدة عن علاقته بزوجته السابقة كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمي كاني ويست، عن طرحه أغنية جديدة بالتعاون مع مطرب الراب العالمي the game، في ألبومه الجديد eazy، تتناول قصته مع زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، والتي ستأتى بعنوان Beat Pete Davidson’s Ass.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي كانى ويست، كشف عن بعض تفاصيل الاغنية الجديدة والتي سيذكر فيها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، المقرب لزوجته السابقة حالياً والتي اشارت الكثير من التقارير مؤخراً عن وجود علاقة عاطفين بينهم.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان قدمت طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.

ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كيم تريد استعادة اسمها قبل الزواج مما يعني إسقاط اسم ويست من أعمالها مثل KKW Beauty و KKW والتي تستخدم فيها الحروف الأولى مع زوجها.

وعلى جانب آخر ورغم أنها دخلت في علاقة جديدة قال مغني الراب العالمي كاني ويست إن الله سيجمع شمله وزوجته المنفصلة كيم كاردشيان؛ لأنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء في حقها.