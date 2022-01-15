بالفيديو| أول ظهور لـ مديحة حمدي بعد إصابتها بـ"أوميكرون".. طبيب يكشف حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طمأنت الفنانة القديرة مديحة حمدي، متابعيها وجمهورها، على حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا بـ"أوميكرون"، وذلك في أول ظهور لها أمام الجمهور بعد الإصابة.

وقالت مديحة، في الفيديو: "الحمد لله أنا باخد بالأسباب، والمهم الحالة النفسية والتفاؤل عشان جهاز المناعة يكون أقوى، وأنا بفضل الله راضية ومتفائلة".

وتابعت: "متحور أوميكرون ليس بقوة فيروس كورونا، وأعراضه تشبه الأنفلونزا.. من فضلكم بلاش العلاج المنزلي أو الصيدلية المنزلية، وضرورة اللجوء إلى الطبيب المختص، ودي نصيحتي ليكم".

وتحدث طبيب الفنانة مديحة حمدي عن حالتها، بالفيديو أيضا، قائلا: "الحمد لله بدأت تتحسن وتتماثل للشفاء، والدنيا بدأت تبقى أحسن، وهى في تحسن مستمر، وحالتها الصحية كويسة أوي، والجهاز التنفسي كويس ومفيش أي مشاكل فيه".

وأضاف، أنها مستمرة في حالة العزل المنزلي لمدة 10 أيام، والعودة بعدها للتصوير.

وأصيبت الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا، يوم 12 يناير الجاري، وأعلن عن ذلك عدد من أصدقائها على حسابها بموقع "فيسبوك".

يذكر أن أخر أعمال مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد"، عام 2018.