بالصور| عبدالباسط حمودة يحتفل بخطوبة ابنته "هدير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة المُلقب بحكمدار الأغنية الشعبية، بخطوبة ابنته هدير، مساء اليوم السبت الموافق 15 يناير 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ عبدالباسط، على موقع "فيسبوك"، فيديو بث مباشر من حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزل، وشهد رقص العروس والعريس مع مجموعة من الأهل والأصدقاء، وعلق "خطوبة ابنتي هدير مفيش مبروك".

جدير بالذكر أن عبدالباسط حمودة تعاون في نوفمبر الماضي مع المطرب عمر كمال في أغنية "ضيعنا"، وتم طرحها على طريقة الديو، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "ضيعنا" من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب قام بتصويره أحمد حسين، وإخراج كامبا، واقترب الفيديو من تحقيق 16 مليون مشاهدة حتى كتابة هذه السطور.