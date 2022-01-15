ماجد الكدواني: فخور بـ"برا المنهج".. وهذه حقيقة وجود جزء جديد لـ"موضوع عائلي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفى الفنان ماجد الكداوني، شعوره بالقلق من طرح فيلمين له في نفس الموسم السينمائي "برا المنهج" و"الجريمة".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طالما ربنا رتب إن ده يحصل أنا مش قلقان، صحيح مشاعرنا متغيرة ممكن أقلق أو أخاف، لكن طالما ربنا سمح ينزلوا مع بعض أكيد للخير".

وعن فيلمه "برا المنهج" قال "فخور بيه جدا، عمل أفعال رهيبة وحالة خاصة، والجريمة كذلك ترتيب ربنا يكون فيه نشاط، ونقدر نسيب للناس أعمال محترمة يحترمونا من خلالها".

فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني وروبي، إخراج عمرو سلامة، أما فيلم الجريمة فيشارك في بطولته أحمد عز ومنة شلبي ونبيل عيسى ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من إخراج شريف عرفة.

وتعليقًا على ما تردد بشأن وجود جزء ثان من مسلسل "موضوع عائلي" الذي عُرض مؤخرًا على منصة شاهد VIP، أوضح الكدواني "الجزء الثاني إن شاء الله يعمل عليه حاليا المنتج أحمد الجنايني والمخرج أحمد الجندي، وسنبدأ التصوير في منتصف أغسطس، على أن يكون العرض في نوفمبر 2022، والناس طلبت، وكنت قد قلت إنني لن أقدم جزءا جديدا من (موضوع عائلي) إلا إذا طلب الجمهور مني ذلك، وأتمنى أن نحقق لهم رغبتهم".

"موضوع عائلي" شارك في بطولته إلى جانب الكداوني: رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد شاهين، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج أحمد الجندي.