حسن شاكوش يسخر من حمو بيكا في فيديو جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

سخر مطرب المهرجانات حسن شاكوش، من مطرب المهرجانات حمو بيكا، خلال تواجده معه داخل السيارة خلال ذهابهما إلى المطار.

ونشر شاكوش، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حد يشوف حل في بيكا بقى".

وقال شاكوش، بالفيديو: "يا جماعة أنا غلبت وتعبت مع حمو بيكا، عمال أقوله إحنا رايحين على المطار، وهو يقول إحنا ماشيين غلط".

وكان شاكوش، قال في فيديو سابق له عبر"إنستجرام": "الفترة الجاية دي بتاعتنا وفي شغل كتير هينزل مع بيكا ومحمود الليثي وحمادة مجدي .. إحنا عاملين شغل محترم ومختلف وجديد على الجمهور وأكثر من أغنية بلون مختلف".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا بمنع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية في مصر من الغناء، وذلك بسبب عدم تقنين أوضاعهم في النقابة ورسوبهم في اختبارات الأداء.

ومنعت نقابة المهن الموسيقية مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من الغناء في شهر أكتوبر الماضي، بعد أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، وتراشقهم بالألفاظ في الساحل الشمالي، وذلك بسبب إساءته للإيقاعيين.

كما منعت نقابة المهن الموسيقية مؤدي المهرجانات حمو بيكا، من الغناء بسبب رسوبه في اختبارات الأداء بالنقابة للمرة الثانية على التوالي، ولم يحصل على العضوية.