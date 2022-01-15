إيمي سمير غانم تتلقى مفاجأة في ذكرى ميلاد والدها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن مفاجأة تلقتها في ذكرى ميلاد والدها الفنان القدير الراحل سمير غانم.

ونشرت إيمي، صورا لهدية قيمة، عبارة عن تمثال لوجه والدها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرًا جدًا على التمثال الجميل ده في يوم عيد ميلاده".

وكانت إيمي سمير غانم، وجهت رسالة مؤثرة في وقت سابق لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، بمناسبة ذكرى ميلاده التي توافق اليوم السبت، حيث أنه من مواليد 15 يناير 1937.

وكتبت إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "الله يرحمك ويغفر لك يارب وأشوفك في الجنة أنت ومامي ونحتفل معاكوا زي كل سنة.. يا ريت كل اللي شاف البوست يقرأ الفاتحة".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.