السحر الأسود.. تفسيرات ودلالات “عجيبة” لرؤيته في المنام

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر السحر الأسود شكلاً من أشكال الشعوذة التي تعتمد على تجنيد شياطين الجن لإيذاء شخص ما، أو حتى مجموعة من الأشخاص.

أو يستخدم أحياناً لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر إلى الآثار الضارة للآخرين، ويصنف كأنه شكل من أشكال الطقوس التي لا يوافق ترفضها الأديان جميعها، لما لها من أضرار جسيمة بحق الغير.

وتدل رؤية السحر في المنام دلالة على مدى تأثير ذلك على الشخص في الواقع وأنه يسعى بكل السبل إيجاد حل او طريقة للتخلص من السحر هذا في الواقع، أما رؤية السحر في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير رؤية المرأة المتزوجة لـ “السحر الأسود” في المنام

بحسب ما تناولت كتب التفسير العديدة، فإن رؤية المتزوجة في المنام لامرأة تدخل بيتها، وتلقي بداخله سحر أسود، فإن ذلك يدل على الكراهية الشديدة الموجَّهه لها من تلك المرأة، ورُبما تكون ساحرة وفعلت السحر الأسود لها، ولا بد أن يوضَع لها حدود قوية، ولن تدخل المنزل مُجدداً، وحينما يُرى في المنام السحر الأسود وبجانبه أفعى كبيرة سوداء، فهذا أشد أنواع السحر الذي يؤذى به الحالم، ولكنه لو قتل هذه الأفعى وفك السِحر، فإنها رؤية حميدة بِفَك ذلك السحر الملعون عن قريب.

تفسير رؤية السحر والساحر في المنام

من يري في المنام بأنه ساحر ويفعل السِحر للناس بِنيِّة الأذى لهم، فإنه مِمَن يسيرون خلف الشيطان، حيث أنه إنسان منافق وكاذب ويفعل ما لا يُرضي الله ورسوله، ولو الحالم رأى ساحراً في منامه، ويفعل له السِحر، فإنه تحذير من عدو يكيد له، ويُدبِّر حالياً في مكيدة مؤلمة له، وبما أن الخطر أصبح قريباً من الحالم، وهذا واضح بقوة من المنام، إذاً فإن الحذر مطلوب حتى يتخطَّى هذه المرحلة بأمان.

تفسير رؤية “فك السحر” في المنام

إذا نجح الرائي في فك السحر، فإنه ينجح في التصدِّي لأعدائه، وحلّ مشكلاته، ولو فَك الرائي السحر في المنام، وشاهد شخصاً يفعل له سحراً جديداً، فإن حَرْبِه مع أعدائه سوف تتجدد مرة أخرى لأنهم لن يستسلمون لهزيمتهم بسهولة، كما أن رمز فك السِحر دليل على التوبة عن المعاصي والاهتمام بالدين.

من يري في منامه بأن هناك شخص آخر قد تمكن من التقاط بعض الصور له، ولكن الرائي لم يكن منتبه لتلك الصورة، فإن هذا يدل على أن الرائي يخبئ بعض الأمور الخاصة به، ولكنه سيتم اكتشافها من قبل أحد الأشخاص الآخرين عما قريب.