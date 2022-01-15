“بنزيما” يفاجئ معجبيه بتصريحات لافتة عن “محمد صلاح”

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

فاجئ مهاجم ريال مدريد الفرنسي من أصل جزائري “كريم بنزيما” معجبيه، بتصريحات لافتة عن نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح.

حيث انهال بنزيما بالمديح على صلاح قائلاً: “هو موهوب جدا، وهو حاليا أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم”.

وتواجد صلاح في القائمة النهائية لجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم 2021، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وأضاف بنزيما في تصريحات نشرتها مجلة “فرانس فوتبول”: “هو يذكرني بكريستيانو رونالدو، صلاح لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم”، وذلك في إشارة إلى أن الأنباء التي ربطت النجم المصري في السابق بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

كما أشار إلى أنه: “من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في هذه الرياضة يقدم مستويات رائعة، أنا في الحقيقة سعيد بما يقدمه”.

يذكر أن صلاح يقدم مستويات استثنائية مع ليفربول هذا الموسم، علما بأنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا.