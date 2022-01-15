شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء عبد الباسط حمودة فى خطوبة ابنته هدير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة بخطوبة ابنته هدير على عمرو سلامة وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، ولم يتمالك عبد الباسط نفسه من الفرحة وبكى خلال احتفال ابنته.

كان الفنان عبد الباسط حمودة قد صرح خلال استضافته فى برنامج سهرانين بأن ابنته موهوبة فى الغناء قائلاً: "زوجتي هى ست الكل عاشت معى على الحلوة والمرة، ووقفت بجانبي وصبرت على وربت أولادها تربية جيدة، وابنتي صوتها جميل ولكني أرفض أن تغني".

وقال الفنان عبد الباسط حمودة، إنه عندما دخل مجال الغناء خضع لاختبارات قوية، قائلاً: "عندما دخلت المهنة امتحنت على أيد ناس تخض زي، سيد مكاوى وحلمى بكر، وعمار الشريعى، وعفاف راضى، واتعلمت المزيكا والغناء من الشارع مش هقولك أنا خريج معهد".



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(1)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(2)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(3)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(4)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(5)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(6)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(7)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(9)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(10)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(12)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(13)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(14)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(16)



خطوبة-ابنة-عبد-الباسط-حمودة-(17)