رشوان توفيق: أنا كويس دلوقتى وأتواصل مع عبد الرحمن أبو زهرة للاطمئنان عليه

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان رشوان توفيق، الشكر لزملائه وللشعب المصري، لاهتمامهم بالاطمئنان على صحته، وقال: "شكرا لكل الزملاء وللشعب المصري اللي عايز يطمن على صحتي أنا كويس دلوقتي.. الحمد لله وفضل الله علينا عظيم".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن": "الحمد لله عبد الرحمن أبو زهرة حالته اتحسنت.. وعمال اتصل عليه علشان أطمن عليه.. ولما نبيل الحلفاوي كلمني امبارح قولتله ربنا يكرمك وياريت تطمني على عبد الرحمن، والحمد لله إنه بخير".

وكانت الإعلامية هبة رشوان قد أعلنت إصابة أبيها الفنان القدير رشوان توفيق بفيروس كورونا، وكشفت إنه أصيب برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة، بعدها شعر ببعض الأعراض حتى ارتفعت حرارته.

وكشفت أن الفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أن أصيب فى المرة الأولى منذ 5 أشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كما نفت هبة رشوان نقل أبيها إلى المستشفى مؤكدة أنه فى البيت ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة