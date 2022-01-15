شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال طبق الأصل.. هكذا احتفلت إيمي سمير غانم بعيد ميلاد والدها الراحل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الراحل سمير غانم الذي يوافق اليوم، على طريقتها الخاصة، وأعادت نشر صور التمثال الذي صممته الفنانة شريهان السرجاني لوالدها الراحل والذي جاء صورة طبق الأصل له بكل تفاصيله التي اشتهر بها.

وكتبت ابنة النجم الكبير الراحل سمير غانم، على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام "شكرا جدا على التمثال الجميل ده في يوم عيد ميلاده".



تصميم تمثال للراحل سمير غانم



تمثال النجم الراحل سمير غانم

تحل ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، اليوم السبت الموافق 15 يناير، والذى يعد أيقونة المسرح الكوميدى إذ كان يتمتع بأداء تمثيلى بسيط استطاع أن يحتل قلوب المشاهدين، وقدم الكثير من الشخصيات في مجال السينما التي حققت نجاحًا كبيرًا جعلته من أهم نجوم جيله، كما أن الفنان سمير غانم اشتهر بشخصية "فطوطة" التي قدمها كشخصية كرتونية كان يعرض كل عام في شهر رمضان.

سمير غانم كان دائم الحديث في لقاءاته التليفزيونية عن قصة عشقه للمسرح وعن قصة حبه وزوجه من الفنانة دلال عبد العزيز التي بدأت من خشبة المسرح والتي كانت من أنجح قصص الحب في الوسط الفني التي أسفرت عن ابنتيهما النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم، وبالرغم من أن قصة الحب التي بدات من المسرح إلا أن لم يجمع الثنائى سوى 4 مسرحيات فقط.



تمثال النجم الراحل