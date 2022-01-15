شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ضيف شرف فيلم "حامل اللقب" مع هشام ماجد ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف في فيلم "حامل اللقب" مع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام، وتأليف هشام ماجد وايهاب بليبل وإخراج هشام فتحى، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ومقرر طرحه في دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث بدأ القائمون على الفيلم في عمليات الدعاية بطرح الأفيش الأول والثانى.



محمد ثروت فى كواليس فيلم حامل اللقب

ويجتمع المخرج هشام فتحى مع هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام للمرة الثانية، بعدما قدموا سوياً مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته أحمد مكى وشيكو وبيومى فؤاد ونسرين أمين وملك قورة وأوس أوس وويزو وانتصار وعدد آخر من الفنانين.

ويخوض هشام ماجد البطولة المطلقة في الفيلم للمرة الأولى، وذلك بعدما تعاون مع شيكو في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية، حيث قدم هشام وشيكو، فيلمى "حملة فريزر" و"قلب أمه"، وكذلك مسلسل "اللعبة" بجزئية الأول والثاني، كما شارك فى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع أحمد مكى إضافة إلى مسرحية "عطل فنى" وشارك معهما أكرم حسنى.

يذكر أن محمد ثروت يعرض له حالياً مسلسل "الفرح فرحنا" على احدى المنصات الرقمية، وهو بطولة أوس أوس، ويزو، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، ايمان السيد، سليمان عيد وإخراج معتز التونى، كما يصور مسلسل "اللعبة 3" مع هشام ماجد وشيكو وميرنا جميل ومى كساب وأحمد فتحى وسامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وإخراج معتز التونى.