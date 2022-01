شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Moon Knight يطرح الإثنين المقبل عبر Disney Plus.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت الصفحة الرسمية لعالم مارفل السينمائي، ملامح جديدة من مسلسلها المقبل Moon Knight، قبل عرضه يوم الإثنين المقبل، وهو العمل الذي طال انتظاره بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي جائحة كورونا، حيث نشرت مقطع فيديو قصير منذ قليل تعلن عن الموعد المحدد للعمل الدرامي الاحدث لعالم مارفل.

وتم اختيار الممثل إيثان هوك في دور قيادي بـ مسلسل "Moon Knight" القادم على منصة Disney Plus، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، ولم يكشف بعد عن أى من التفاصيل الجقيقة حول شخصية هوك، ولكن من المقرر أن يلعب شخصية ريرة فى المسلسل الجديد، وامتنع ممثلو شركة مارفل، أو أى من العاملين فى العمل من الرد.

وتم ترشيح هوك لأربع جوائز أوسكار، بما في ذلك اثنتين لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "Training Day" و "Boyhood"، واثنتين أخريين لأفضل سيناريو مقتبس عن "Before Midnight" و "Before Sunset".









ومن بين أدواره السينمائية الأخرى في عام 2016 "The Magnificent Seven" و "Valerian and the City of a Thousand Planets" و "Tesla".

كما وقع اختيار شركة مارفل، على الممثل أوسكار إسحاق للعب دور البطولة في السلسلة الجديدة، Moon Knight، التي ستكون من إنتاج Marvel وDisney +، المبنية على بطل الكتاب الهزلي.

وسيقوم الكاتب جيريمي سلاتر، الذي طور وكتب سلسلة نيتفليكس المقتبسة من الكتب المصورة The Umbrella Academy، بـ كتابة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".