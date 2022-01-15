شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نور قدرى بفيروس كورونا.. وتعلق: خلوا بالكوا عشان الوضع صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الفنانة نور قدرى، بفيروس كورونا، حيث أعلنت إصابتها خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أنا الحمد الله positive خلوا بالكوا من نفسكوا علشان الوضع صعب والحالات كتيرة جدًا وربنا يشفي كل مريض الحمد لله على كل شيء".

تظهر الفنانة نور قدرى خلال أحداث مسلسل "عودة الأب الضال" فى دور فتاة شعبية وابنة بطل العمل الفنان بيومى فؤاد، لاسيما أن الأحداث تدور حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 وذلك خلال 60 حلقة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، وبطولة بيومى فؤاد، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

يذكر أن نور قدرى شاركت فى فيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد، وأحمد فتحى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث فيلم "ديدو"، في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.



