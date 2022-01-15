شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل La Casa De Papel تشارك بكواليس تحضيراتها لمنتدى شباب العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Papel، على مشاركة متابعيها وجمهورها بمجموعة صور من كواليس تحضيرها لمشاركتها في منتدى شباب العالم، الذى انتهت فعاليته يوم الخميس الماضي، حيث نشرت الصور لتحضيرها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتجذب انتباه متابعيها وجمهورها بعد ظهورها المتألق في منتدى شباب العالم الذى استضافته مدينة شرم الشيخ.



الاسبانية إيتزيار إيتونو فى الكواليس

واستهلت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Papel، كلمتها بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ بإلقاء التحية على كل الحضور بالقول: "السلام عليكم"، فيما وجهت الشكر لمصر ومنتدى الشباب على الاهتمام بقضايا تمس الجميع، وإتاحة الفرصة لها للحضور للمنتدى مع شباب العالم.



إيتزيار إيتونو

أضافت النجمة الإسبانية إيتزيار إيتونو، أنها أتت إلى مصر فى عام 1198 لزيارة بعض المناطق والمعابد الأثرية، وقالت: "للثقافة دور كبير يمكن من خلالها أن تلتئم جروحنا ويمكن أن نتغلب بمعنويات قوية على التحديات عن طريق الثقافة والفن، وأنا رأيت فى العزلة التى فرضت علينا بسب جائحة كورونا، الكثير من المسلسلات على المنصات الرقمية وكل ذلك جعل أواصر التعاون تمتد بيننا، ولهذا السبب أنا هنا معكم لأتحدث معكم على هذه التجربة من أجل مناقشة مستقبل هذا الكوكب".

وتابعت فى حديثها لشباب العالم: "أتمنى لكم أن تقوموا بالتدريب وإتقان ما تقومون به وهذا يجعلكم سعداء جدا، وأن التعليم الذى يعتبر البوابة إلى سوق العمل مهم جدا أن نعمل أجله، وأقول لكل هؤلاء الشباب الموجودون، فإن الطريق إلى المستقبل يمر عبر هذا، وأكرر أننى سعيدة جدا لحضورى وحديثى معكم، وأرسل إليكم تحياتى من زملائى الذين عملوا معى فى المسلسل الذى حظى بنجاح كبير بفضلكم وفضل تتبعكم لعملنا وشكرا لكم".