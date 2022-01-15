شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل محمد عبده بموسم الرياض للمرة الثانية لاستمرار سوء الأحوال الجوية لـ16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة العامة للترفيه تأجيل حفل "ليلة المعازيم" الذى كان سيحييه الفنان الكبير محمد عبده في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، للمرة الثانية نظرًا لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الحضور إلى غدٍ الأحد 16 يناير.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أجلت حفل "ليلة المعازيم" الذى سيحييه الفنان الكبير محمد عبده، من يوم 14 يناير إلى 15 يناير وذلك لسوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الحضور.

وأحيا 13 مطربًا عربيًا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.

وأعلن النجم السعودى محمد عبده، عن أنه رزق بمولود جديد، مؤخرا وأسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".



