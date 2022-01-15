شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى فى صور جديدة لها بعد فيلمها مع أنتوني هوبكنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة العالمية آن هاثاوى متابعيها على إنستجرام بعدة صور جديدة لها، ظهرت فيها بمنتهى الأناقة والجاذبية مؤخرًا، وخطفت بهم أنظار أكثر من 21 مليون متابع عبر إطلالتها الأخيرة التي ارتدت فيها فستانا ومعطفا حاز على إعجاب كثيرين ممن يحرصوا على متابعتها مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل.



ان هاثاوى

وكانت شوهدت الممثلة آن هاثاواى مع الممثل الكبير أنتوني هوبكنز أثناء سيرهما معاً، خلال تصوير فيلم James Gray's Armageddon Time ، وذلك بكواليس العمل، حيث ظهرت هاثاواي البالغة من العمر 38 عامًا وهوبكنز البالغ 83 عامًا معًا أثناء قيامهما بتنفيذ مشاهد من الفيلم القادم لهما معاً.

هاثاوى

وكشف موقع الديلى ميل عن تلك الصور التي أظهرتهم وهما يسيرا جنباً إلى جنب، بعدما تميز هوبكنز بارتداء قبعة على رأسه مع جاكت طويل.



ان هاثاوى فى صورة أخرى

وتأتى تلك الصور بعدما ظهرت الممثلة العالمية آن هاثاوى فى وقت سابق، وهى أشبه بشخصية Neytiri الشهيرة التي تم ابتكارها بفيلم Avatar مع المخرج جيمس كاميرون، وذلك من كواليس تصوير مسلسلها الجديد WeCrashed.