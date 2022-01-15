أحداث الوسط الفني المأساوية بـ2022.. وفيات وأزمات صحية وحوادث واعتزال نجمة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الوسط الفني منذ بداية العام الجديد 2022، وخلال 15 يومًا فقط، عددا من الأحداث المأساوية، بين وفيات وشائعات وفاة ومرور بعض الفنانين بأزمات صحية، وتعرض آخرين لحوادث مختلفة: تصادم أو حريق، ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه الأحداث..

وفاة نجل الفنان محمد رضا

رحل عن عالمنا، مجدي رضا، نجل الفنان الكبير الراحل محمد رضا، يوم الأحد 2 يناير.

وأعلن خبر الوفاة أحمد رضا نجل الفنان الراحل، وكتب عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي مجدي رضا.. ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له". إليكم التفاصيل..

وفاة الشقيق الأكبر للفنان كاظم الساهر

أعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر "القيصر"، يوم الأحد الموافق 2 يناير، وفاة شقيقهما الأكبر على جبار إبراهيم السامرائي.

وكتب حسين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "شقيقي الاكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون"، تعليقًا على الآية القرآنية الكريمة "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون". لقراءة الخبر اضغط هنا..

بعد وصفها بالمحنة.. سما إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية

تعرضت الفنانة سما إبراهيم مع مطلع العام الجديد لأزمة صحية، وكشفت تطورات حالتها، وكتبت: "الحمد لله، كان دور برد وإجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني، وآثاره الصحية امتدت إلى التهاب حاد في الحنجرة، يعني بإذن الله مش حعرف أغلس عليكوا شويه كدة بصوتي".

الفنانة سما إبراهيم كانت مؤخرا، قد طالبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعولي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي". إليكم التفاصيل..

وفاة المطرب والملحن أحمد الحجار

رحل عن عالمنا، الفنان أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار ونجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير. إليكم التفاصيل..

وفاة والد إسراء عبدالفتاح وحما حمدي الميرغني

توفي الدكتور محمد عبدالفتاح، والد الفنانة إسراء عبدالفتاح، يوم الأربعاء الموافق 5 يناير.

وأعلنت الخبر، الفنانة سارة درزاوي، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي الدكتور محمد عبدالفتاح عشماوي، والد إخواتي إسراء عبدالفتاح ونورهان وزينة، وحما أخويا حمدي الميرغني". لقراءة التفاصيل اضغط هنا..

وفاة والد زوجة محمد عدوية

توفى صباح يوم الأربعاء 5 يناير، والد زوجة الفنان محمد عدوية.

"عدوية" أعلن خبر الوفاة وكتب عبر موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حمايا وأبويا التاني والد زوجتي الأستاذ مدحت في ذمة الله.. نسألكم الدعاء". لقراءة الخبر اضغط هنا..

وفاة الفنانة مها أبو عوف

توفت الفنانة مها أبوعوف بعد صراع مع المرض، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 6 يناير.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة الكبيرة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا منذ قليل داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض. لقراءة الخبر اضغط هنا..

وفاة والد الفنان هشام عباس

رحل عن عالمنا، ظهر يوم الجمعة 7 يناير، والد الفنان هشام عباس، وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خبر وفاة الراحل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "توفي اليوم والد أخويا وحبيبي الفنان هشام عباس.. البقاء لله وخالص التعازي للأسرة". للإطلاع اضغط هنا..

بعد أيام من خطوبتها.. ندى رحمي تمر بأزمة صحية: الوجع مميت

أعلنت الفنانة ندى رحمي، عن مرورها بأزمة صحية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أيام من احتفالها بخطوبتها.

ونشرت ندى، صورة من الأشعة الخاصة بها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "خلع في الكتف اليمين وردناه الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم الوجع مميت". للتفاصيل اضغط هنا..

آثار الحكيم تؤكد خبر اعتزالها: شبعت نجومية

أكدت الفنانة آثار الحكيم، الأخبار التي تم تداولها الفترة الأخيرة بشأن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، مشددة على أن السبب في اتخاذها هذا القرار ليس فنيا على الإطلاق.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حققت نجاحا كبيرًا وشهرة كبيرة من خلال عملي في مجال الفن، وشبعت نجومية، وابتعادي ليس لأسباب فنية، هذا هو اختيار الله لي، فكما كان عملي في التمثيل ببداياتي اختيار الله، جاء الابتعاد في الوقت الذي يراه الله مناسبا لي". للإطلاع اضغط هنا..

منة شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال في صحة والدتها.. تعرف على التفاصيل (خاص)

أكد مصدر مقرب من الفنانة منة شلبي، أنها حررت بالفعل السبت 8 يناير محضرًا ضد ممرضتين، اتهمتهما بالإهمال في صحة والدتها الفنانة زيزي مصطفى.

وقال مصدر مقرب من منة لـ"الخليج 365": "بالفعل ما تم تداوله صحيح، إذ قامت منة بتحرير محضر تتهم فيه ممرضتين كانت أوكلت لهما مهمة رعاية والدتها بالـ إهمال الطبي، بعدما تسببتا في تدهور جرح كانت تعاني منه". للتفاصيل اضغط هنا..

نشرت فيديو للتلفيات.. حريق في منزل سهير رمزي (صور)

كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، عن تعرض منزلها لحريق صباح يوم الأحد 9 يناير 2022، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وأظهر الفيديو التلفيات في منزلها، وكان مصحوبا بصوت يردد "يا ستار يا رب الحمد لله"، كما كتبت هي تعليقا قالت فيه: "الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل حريق بالمنزل اليوم صباحا". للتفاصيل اضغط هنا..

عمر خورشيد يتعرض لحادث سير

أعلن الفنان عمر خورشيد عن تعرضه لحادث سير، وكتب منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "طيب أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله والنبي اللي بيدعيلي يركز أن الدعوة مش عليا". لقراءة الخبر اضغط هنا..

شائعة وفاة الفنان محمد العربي بسبب تشابه الأسماء

شهدت الأيام الماضية انتشار شائعة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع قطاع عريض من الجمهور للبحث عن اسمه، ليصبح واحدا من الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل.

خرجت الشائعة بسبب وفاة محمد، شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربي، الذي توفي قبل أيام، ونتيجة لتشابه الاسمين، اعتقد كثيرون أن المتوفى هو الفنان المعتزل. للإطلاع اضغط هنا..

سميرة أحمد تنفي شائعة وفاتها

علقت الفنانة القديرة سميرة أحمد، على شائعة وفاتها التي تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "سميرة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ردا على شائعة وفاتها: "والله حرام عليهم الناس اللي بتروج هذه الشائعات السخيفة، مش عارفة بيستفيدوا إيه لما يقلقوا كل اللي بيحبونا بالشكل ده".

وتابعت: "أنا كويسة الحمد لله وزي الفل، وكل يوم بروح النادي وبمارس التمارين الرياضة". لقراءة الخبر اضغط هنا..

أحمد جلال عبدالقوي يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان أحمد جلال عبدالقوي لحادث سير، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ثاني حادثة في شهرين، الحمد لله". إليكم التفاصيل..