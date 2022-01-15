بعد 16 عامًا.. تفاصيل عمل يجمع حسن الرداد وعمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد مرور 16 عامًا تقريبا على أول لقاء جمعهما على شاشة التليفزيون، من خلال مسلسل الدالي، يجتمع الفنان حسن الرداد والفنان عمرو يوسف من جديد في عمل فني جديد، مع المنتج حمدي بدر قريبا.

العمل سيتم تقديمه على خشبة المسرح، بعنوان "كازانوفا"، وانطلقت البروفات مؤخرًا، استعدادًا للعرض في فبراير المُقبل ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية يشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي الميرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.

على صعيد آخر يعيش المنتج حمدي بدر حالة من النشاط الفني، ويحصد نجاح أغنية فيلم من أجل زيكو "الغزالة رايقة " والتي قاربت على ١٠٠ مليون مشاهدة في أسبوعين، هذا بخلاف طرحه كليب مايا دياب الجديد، ويعتبر ثالث كليب ضمن سياسة مشروع ألبومها، إذ من المقرر طرح أغنية بمعدل كل شهر مع شركته Craft Media.