أصالة تعلن وفاة والدة أعز صديقاتها.. وتعلق: "كانت أمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة أصالة نصري، عن وفاة والدة أعز صديقاتها، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة والدتها.

ونشرت أصالة، صورة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هذه السيدة أنقى وأصفى وأنبل صديقة عرفتها بحياتي.. كانت أمي بكلّ ما بتعني كلمة أمّ وأختي الحبيبة الّلي وين ما كانت واقفة جنبي.. طاهرة راقية مُحبّة وأنا اليوم فقدت معها جزء منّي".

وأضافت: "الله يعينّا على فراقها وبتمنى عليكم تدعولها الله يرحمها ويسكنها بأعلى درجات الفردوس.. الحبيبة أخت روحي هالة أيدين، عروس الشّام".

جدير بالذكر أن أصالة نصري، تحل ضيفة ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، المعروض على قناة Cbc، يوم الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء، وفي مفاجأة لأول مرة تصطحب معها في الحلقة أولادها الأربعة شام وخالد الذهبي، وآدم وعلي العريان.