إصابة الفنانة نور قدري بفيروس كورونا: الوضع صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة نور قدري، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي.

ونشرت نور، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله إيجابي كورونا.. خلوا بالكم من نفسكم علشان الوضع صعب والحالات كتيرة جدا.. ربنا يشفي كل مريض، الحمد لله على كل شيء".

كان آخر أعمال نور قدري فيلم "معالي ماما" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، علاء مرسي، شريف باهر، حسام داغر، إيمان السيد، دعاء رجب، نور إيهاب، وإخراج أحمد نور.