ناهد السباعي تعلن إصابتها بـ"كورونا": الانتشار قوي جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة ناهد السباعي إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مؤكدة إيجابية نتيجة الاختبار الذي خضعت له.

وكتبت ناهد "إيجابي كورونا الحمد لله على كل شيء، أي حد قابلني ياخد باله وكل الناس تخلي بالها؛ لإن الانتشار المرة دي قوي جدا"، وعلقت الفنانة نجلاء بدر "حبيبتي ألف سلامة عليكي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ناهد السباعي، كان فيلم "ماكو" الذي عُرض في 2021 بدور العرض السينمائي، وشارك في بطولته بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، سارة الشامي، فريال يوسف، والممثل التركي مراد يلدريم، إخراج محمد هشام الرشيدي.