فن ومشاهير

ناهد السباعي تعلن إصابتها بـ"كورونا": الانتشار قوي جدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة ناهد السباعي إصابتها بفيروس كوفيد 19، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مؤكدة إيجابية نتيجة الاختبار الذي خضعت له.

وكتبت ناهد "إيجابي كورونا الحمد لله على كل شيء، أي حد قابلني ياخد باله وكل الناس تخلي بالها؛ لإن الانتشار المرة دي قوي جدا"، وعلقت الفنانة نجلاء بدر "حبيبتي ألف سلامة عليكي".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ناهد السباعي، كان فيلم "ماكو" الذي عُرض في 2021 بدور العرض السينمائي، وشارك في بطولته بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، سارة الشامي، فريال يوسف، والممثل التركي مراد يلدريم، إخراج محمد هشام الرشيدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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