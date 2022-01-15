شاهد.. صرخة “هستيرية” تنقذ شاباً من هجوم أسد

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 7 دقائق

أنقذت صرخة هستيرية شابا من هجوم أسد أمريكي بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا.

ويظهر مقطع فيديو، الذي يظهر القصة كاملة، سائحا يسير في منطقة جبلية مغطاة بالأدغال الجافة، وفجأة بدأ الرجل في الجري.

في البداية لم يتضح السبب، وبعدما استدار بالكاميرا، ظهر أسد أمريكي (أسد الجبال) يجري خلفه. لم يفقد الرجل حضوره الذهني، وبصرخته الهستيرية، أخاف الأسد لدرجة أنه رفع قدميه إلى كتفيه من الفزع واختفى.

هذا وحظي الفيديو، بالفعل، بمشاهدة أكثر من 320 ألف مستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشاد الكثيرون برد فعل الرجل وكيف استطاع الحفاظ على سيطرته.