كتب امير فتحي في السبت 15 يناير 2022 06:57 مساءً - شارك الفنان ” أكرم حسني ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله القادم ” مكتوب عليا ” يجمعه بالفنانة ” أيتن عامر ” . وظهر أكرم حسني وأيتن عامر كلا منهما في الغرفة الخاصة به بالكواليس ويرقصان وهما جالسين على أنغام أغنيته التي جمعته بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ” لو كنت ” . وكتب أكرم حسني في تعليقه على مقطع الفيديو : ” التباعد الاجتماعي لا يفسد للهلس قضية .. أيتن عامر .. مكتوب عليا ” . يذكر أن مسلسل مكتوب عليا من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .. ويشارك في بطولته : أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل وريم مصطفى وأيتن عامر وحنان سليمان وغيرهم .

كانت هذه تفاصيل خبر رقص أيتن عامر وأكرم حسني والأخير يعلق : ” التباعد الاجتماعي لا يفسد للهلس قضية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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