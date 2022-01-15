شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس: حكاية 50 جنيه حولت مدرسة المشاغبين من سمير غانم وجورج لـ عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم الذى يأتي للمرة الأولى بعد رحيله عن عالمنا في العام الماضى 2021، مخلفًا حالة كبيرة من الحزن لدى كل محبيه ممن تعلقوا بفنه، ولكن ربما لا يعلم كثيرون أن الراحل كان من الممكن أن يكون بطلاً لمسرحية من أهم المسرحيات في تاريخ المسرح، وهى "مدرسة المشاغبين".

القصة رواها الفنان القدير فاروق فلوكس حينما حل ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى، مؤكداً أن ثلاثى أضواء المسرح كانوا أبطال المسرحية منذ البداية، بعدما اتفقوا مع الراحل عبد الله فرغلى الذى ترجم النص من الخارج، قائلاً: "حين أخبرتهم بعد وجبة عشاء معًا، أن هناك نصًا مميزًا عند فرغلى ذهبوا واتفقوا على أن يتم عمل الرواية لهم، ولكن بعد فترة اختلفوا على السعر، حيث طلب فرغلى 450 جنيهًا في حين رفض جورج بصفته العقلية المالية للفرقة، وقال 400 جنيه كافية".

وتابع فلوكس: "بعد ذلك علم على سالم بخصوص الأمر وذهب على الفور لفرغلى موافقًا على المبلغ الذى طلبه، ليسند المسرحية إلى نجومها المعروفين حاليًا، وعادل إمام مؤكداً أن الأخير هو وبقية النجوم حينما اطلعوا على النص في البداية شعروا بأنه مش معمول ليهم، وهو ما جعلهم يعدلوا فيها من جديد لتكون ملائمة لهم مثلما حصل بالفعل، لتعرض المسرحية وتعلن عن مولد عدد كبير من النجوم عبر المسرحية.