شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يرفع شعار كامل العدد فى حفله الثالث بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم رامى جمال ثالث حفلاته فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة من ألبومه "ولسه" والتى تفاعل معها الجمهور.

وأعرب رامى جمال عن سعادته بإحياء ثالث حفلاته فى السعودية، ووصف الجمهور بأكثر من الرائع، كما وجه الشكر لكل من المطرب أحمد باتشان ومسلم الذين شاركوه فى الحفل.

















وطرح مؤخرًا رامى جمال اغنية "مش حبايب" من ألحانه وكلمات محمد أبو نعمة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وقرر مؤخرًا رامى جمال استقبال العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح الشهر الماضي "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الأخرى بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.